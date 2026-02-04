Brasil - O retorno dos trabalhos legislativos em 2026 trouxe consigo o peso de uma negociação que atravessa décadas, mas que agora enfrenta seu teste definitivo nas comissões da Câmara dos Deputados. Após a histórica, porém controversa, assinatura do acordo entre o Mercosul e a EU (União Europeia) no último dia 17 de janeiro, em solo paraguaio, o texto desembarcou em Brasília sob um clima de ceticismo por parte do setor que é o motor do PIB brasileiro: o agronegócio.

Embora o presidente Lula tenha buscado manter o protagonismo das discussões durante 2024 e 2025, o “aperto de mãos” final não ocorreu sob a presidência pro tempore do Brasil. Foi no Paraguai, sob o comando do governo de Santiago Peña, que o documento foi selado, deixando para o legislativo brasileiro a tarefa hercúlea de digerir salvaguardas que, para muitos parlamentares, soam como protecionismo disfarçado de diplomacia.

FPA

Na terça-feira (3), o deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), deu o tom da resistência. Em coletiva na sede da bancada, Lupion foi enfático ao afirmar que o Congresso não será “carimbador” de um texto enviado às pressas. O governo federal enviou o documento à Câmara na segunda-feira (2), e a presidência da Casa, sob Hugo Motta (Republicanos-PB), já sinalizava uma votação relâmpago para o final de fevereiro, logo após o Carnaval.

“Não acho que estamos maduros para votar isso agora. O texto chegou na calada da noite. Precisamos de uma discussão mais contundente e profunda”, alertou Lupion. A preocupação central reside nas novas salvaguardas comerciais incluídas no tratado a pedido do setor agrícola europeu, especialmente da Itália e da França.

Ameaças

O ponto de maior atrito é um mecanismo de “proteção” que endurece as regras contra as exportações sul-americanas. Pelas novas diretrizes aprovadas no Parlamento Europeu, a Comissão Europeia será obrigada a investigar e possivelmente suspender preferências tarifárias se as importações de produtos “sensíveis” — como carne bovina e aves — subirem apenas 5% em relação à média de três anos.

Atualmente, o gatilho para tais investigações é de uma alta de 10% ao ano. Além disso, os prazos para aplicação de barreiras foram reduzidos drasticamente: apurações que levavam seis meses agora devem ser concluídas em três. Para a FPA, isso cria um ambiente de instabilidade jurídica para o exportador brasileiro. “O texto é bom para a indústria e para o comércio abrangente, mas o perfil protecionista europeu prejudica o nosso lado”, avalia Lupion.