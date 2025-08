Agricultura e cooperativismo, uma perfeita simbiose

Foz do Iguaçu e Paraná - No Brasil, é impossível falar do cooperativismo sem fazer a conexão com a história da agricultura no Brasil. As palavras do vice-presidente de Soluções para a Agricultura da Basf, Marcelo Batistela, durante o evento Cada Vez +Basf, realizado no dia 31 de julho, em Foz do Iguaçu, resumem com extrema fidelidade a relação da empresa com esse modelo eficiente de cooperação e evolução da cadeia produtiva.

O evento reuniu as principais cooperativas de todo o Brasil para uma verdadeira imersão envolvendo conquistas e o que ainda vem pela frente no segmento cooperativo, responsável por pelo menos metade do PIB agropecuário nacional. O encontro celebrou 2025 como o Anto Internacional do Cooperativismo, reconhecido pela ONU (Organização das Nações Unidas). Da Região Oeste, estavam presentes representantes das cooperativas Lar e Coopavel. As cooperativas ainda puderam mostrar seus produtos em um espaço dedicado à degustação, como parte do evento.

O encontro em Foz do Iguaçu serviu para ouvir histórias e reconhecer as cooperativas em seus jubileus e um rico debate sobre o momento vivido pelo setor. Na ótica de Batistela, os desafios coincidem com as oportunidades e o papel do cooperativismo, ou seja, a democratização e a difusão do conhecimento, além da verticalização da produção agropecuária, a diversificação e o aumento da produtividade.

É cada vez mais evidente a importância da relação entre cooperativismo e agricultura. Diante dos desafios e oportunidades futuras, o modelo cooperativista desempenha um papel importante. “E quando temos a chance de colocar grande parte do sistema cooperativista em um mesmo local, para interagir e conversar, alinhando metas, isso tem um valor enorme para a cadeia produtiva, ou seja, para o produtor, para a cooperativa, para a indústria e para o País, como um tudo”.

Na visão de Batistela, a agricultura tem um papel social gigantesco. “Pelo simples fato de que, sem comida, não existiríamos. Mas há de se ressaltar a nobreza da agricultura em proporcionar prosperidade e dignidade. “É só andar pelo Brasil e testemunhar as mudanças que o agro possibilitou à sociedade”. Para ele, as cooperativas socializam o conhecimento e democratizam o acesso a uma série de avanços. “Elas aceleram o processo de modernização e a adoção de tecnologias, alicerçada pela tríade: social, sustentável e econômica”.

A digitalização é outra ferramenta capaz de mudar o jeito de fazer agricultura. “O grande desafio é produzir mais, com menos e otimizando recursos e estamos em um nível de complexidade que, para fazer isso, é preciso dispor de elementos diferentes, combinando tecnologia e conhecimento”. Outro ponto a ressaltar é a demanda por pessoal qualificadas para exercer as funções, fato que a Basf preza muito. “A mágica acontece quando há a fusão de humanos dando impulso às tecnologias”.

Acesso ao Mercado

O gerente sênior de Acesso ao Mercado da Basf, Gustavo Bastos, disse em entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, que as cooperativas representam atualmente perto de 30% das negociações envolvendo insumos agrícolas, químicos, biológicos e sementes no Brasil. E na região Sul, esse percentual é ainda maior, a depender de cada mesorregião, podendo corresponder de 50% a 60% das negociações.