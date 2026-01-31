Cascavel e Paraná - A compra de sementes pela internet, especialmente em grupos de redes sociais, tem acendido um alerta no setor agropecuário. A aparente facilidade, aliada a preços atrativos e promessas de alto rendimento, esconde um risco significativo para o produtor rural e para toda a cadeia produtiva do agronegócio: a utilização de sementes de origem desconhecida ou piratas. Quem chama a atenção do produtor para esse importante assunto é a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná).

O problema vai muito além de uma eventual perda individual na lavoura. sementes sem procedência comprovada comprometem a produtividade da safra, colocam em risco a sanidade vegetal e podem gerar prejuízos econômicos de grande escala, afetando diretamente a economia agrícola do Estado. Especialistas alertam que esse tipo de comércio informal, cada vez mais comum nas redes sociais, foge completamente dos padrões técnicos e legais exigidos para a produção agrícola.

Entre os principais riscos está a introdução de pragas e doenças quarentenárias, muitas vezes inexistentes na região. Uma única semente contaminada pode ser suficiente para disseminar agentes nocivos capazes de provocar danos irreversíveis às lavouras vizinhas, exigindo maior uso de defensivos, elevando custos de produção e reduzindo a competitividade do produtor. Além disso, materiais genéticos indesejados, misturas varietais e sementes com baixo poder germinativo comprometem o estande de plantas e, consequentemente, o potencial produtivo da área cultivada.

Outro ponto crítico é a insegurança jurídica. Ao adquirir sementes sem nota fiscal e sem documentação específica, o produtor fica desprotegido diante de qualquer problema, seja ele técnico, sanitário ou legal. Em fiscalizações, o uso de sementes piratas pode resultar em multas, apreensão do material e outras sanções previstas em lei. Também não há garantias quanto à origem genética, à qualidade do lote ou à responsabilidade do vendedor, o que inviabiliza qualquer tipo de contestação futura.