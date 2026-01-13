Cascavel e Paraná - O avanço nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia, agora concretizado com o aceite do Bloco Europeu, é celebrado pela ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal como um marco relevante para o comércio internacional. Esse é um dos trechos da nota encaminhada pela associação à redação do Jornal O Paraná.

Resultado de um processo longo e tecnicamente complexo, o acordo reforça a previsibilidade comercial e fortalece as relações entre os dois blocos, com impactos graduais e bem definidos para o setor de proteínas animais. No segmento de carne de frango, a ABPA destaca que o acordo não altera nem substitui o atual sistema de cotas já existente entre o Brasil e a União Europeia, que permanece plenamente válido.

A principal novidade é a criação de um novo contingente tarifário adicional, no âmbito do Mercosul, de 180 mil toneladas anuais isentas de tarifa. Esse volume será compartilhado entre os países do bloco, dividido igualmente entre produtos com osso e sem osso, e implantado de forma progressiva ao longo de seis anos, até alcançar o teto previsto no sexto ano de vigência.

Suínos

Para a carne suína, o acordo representa um passo inédito. Pela primeira vez, é estabelecido um contingente tarifário preferencial específico para o Mercosul, inexistente até então para o Brasil. A cota final será de 25 mil toneladas anuais, com tarifa intracota de € 83 por tonelada, valor significativamente inferior ao aplicado fora da cota. Assim como no frango, a implantação será gradual em seis etapas anuais. A utilização efetiva desse volume, porém, dependerá da conclusão dos trâmites sanitários junto à União Europeia, incluindo a aprovação do Certificado Sanitário Internacional.