Cascavel e Paraná - A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar o tarifaço imposto a uma lista de produtos brasileiros marca o início de um novo ciclo para as exportações do País. O alívio tarifário atinge diretamente setores como carne bovina, café e frutas, três dos principais itens da pauta exportadora brasileira para o mercado norte-americano. A medida deve provocar um movimento rápido de retomada, mas os efeitos mais duradouros — e os próximos passos — dependerão do cenário internacional e das escolhas políticas do governo americano nas próximas semanas.

Em entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o consultor de risco da StoneX, Leonardo Martini, comentou que a reação inicial será imediata e intensa. “O efeito é imediato na cadeia. Todos esses produtos que tiveram a tarifa zerada agora vão ser beneficiados. A gente deve ver uma recuperação muito forte da exportação de carne e café, principalmente”, afirma. Segundo ele, o impacto será percebido tanto pelos exportadores brasileiros quanto pelos importadores americanos, que voltam a ter acesso a produtos mais competitivos.

Martini destaca que a decisão não é um gesto isolado de aproximação comercial, mas parte de uma estratégia interna de Trump para conter a inflação nos Estados Unidos. “Isso é muito mais um movimento interno para tentar segurar a questão inflacionária, que está batendo forte lá. A cesta de alimentos influencia muito a inflação americana”, explica. Com a inflação ainda acima da meta — perto de 3%, quando o objetivo é 2% —, o governo busca alternativas para reduzir custos, aliviar a pressão sobre consumidores e, ao mesmo tempo, abrir caminho para um possível corte de juros.

A curto prazo, o consultor vê condições favoráveis para uma aceleração das vendas externas brasileiras. “Este fim de ano tende a dar uma acelerada boa nas exportações desses produtos, e isso acaba ajudando também a balança comercial brasileira, com uma entrada de capital um pouco maior”, avalia. No entanto, ele pondera que o câmbio não deve sentir esse impacto com a mesma intensidade devido ao comportamento global dos investidores. “Sinceramente, não acredito que isso vá efetivamente acontecer porque a gente está presenciando uma fuga de risco. O mundo está olhando outras situações”, diz.

Próximos rumos

O que mais chama atenção, porém, são os próximos movimentos após o fim do tarifaço. Para Martini, o gesto atual pode ser apenas o primeiro passo de um processo mais amplo de reaproximação comercial entre os dois países. “Acredito que é um sinal de avanço e isso deve se concretizar nas próximas semanas. Os Estados Unidos devem remover essas tarifas também de outros produtos”, projeta. Itens como tilápia e madeira, por exemplo, seguem fora do pacote de isenções e continuam enfrentando dificuldades para acessar o mercado americano.

Caso novas rodadas de reduções tarifárias sejam anunciadas, o Brasil poderá recuperar espaço em cadeias onde havia perdido competitividade e reforçar sua presença em um dos maiores mercados consumidores do mundo. Isso significa mais previsibilidade para exportadores, retomada de contratos que haviam sido engavetados e possível redirecionamento de fluxos logísticos para atender à crescente demanda.

Além disso, a perspectiva de continuidade desse movimento abre uma janela estratégica para o agronegócio brasileiro planejar 2026 com expectativas mais claras. A ampliação do acesso ao mercado americano pode estimular investimentos, ampliar plantas industriais exportadoras e fortalecer negociações bilaterais em frentes que estavam travadas pela disputa tarifária.

Martini avalia que a reversão completa do tarifaço enviaria um sinal de estabilidade importante em um momento global de alta volatilidade. E, embora os efeitos macroeconômicos ainda dependam de fatores externos, o impacto direto sobre as cadeias produtivas brasileiras já é considerado certo. “O aumento das exportações desses produtos é um benefício claro. O Brasil volta a exportar, e os Estados Unidos retomam o abastecimento de produtos nos quais somos grandes fornecedores”, resume.