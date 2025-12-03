Cascavel e Paraná - Com potencial para reorganizar pilares estratégicos da política agrícola brasileira, o Projeto de Lei 2951/2024 segue tramitando em ritmo considerado insuficiente por especialistas do setor, apesar de seu impacto direto na segurança econômica dos produtores e na estabilidade do crédito rural. A proposta redefine normas essenciais do seguro rural e pode corrigir distorções históricas na gestão de riscos no campo, mas enfrenta um caminho legislativo longo e sujeito a entraves políticos.

O texto altera três legislações centrais — a Lei 8.171/1991, que estabelece as bases da política agrícola; a Lei 10.823/2003, responsável por regular a subvenção ao prêmio do seguro rural; e a Lei Complementar 137/2010, que institui o fundo de cobertura suplementar de riscos do seguro rural. Uma das principais inovações é permitir que a própria apólice seja utilizada como garantia para a contratação de crédito rural. Na prática, isso reduziria parte do peso das exigências atuais, apontadas repetidamente como barreira para que muitos produtores consigam acessar financiamentos.

O projeto também busca transformar o seguro rural em política estruturante, garantindo previsibilidade orçamentária e reduzindo o risco de bloqueios de recursos — algo recorrente nas últimas safras. A falta de subvenção para a contratação de apólices na temporada de verão, que resultou na menor área segurada em uma década, é citada como exemplo do problema que o PL tenta solucionar. Ao estabelecer regras permanentes e blindagem mínima contra contingenciamentos, o texto pretende impedir novas quebras de programação e assegurar continuidade ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).

Outro eixo relevante da proposta é o estímulo à adoção de critérios diferenciados de subvenção, priorizando seguros que contemplem práticas de manejo capazes de reduzir riscos, incorporar tecnologia ou promover recuperação ambiental. Essa orientação conecta política agrícola, inovação e sustentabilidade. Uma experiência prática já está em teste: o Zoneamento Agrícola de Risco Climático por Níveis de Manejo (ZARC NM), que prevê percentuais maiores de subvenção para produtores com estratégias mais resilientes às variações climáticas. A atual safra de soja no Paraná é a primeira a participar desse projeto piloto. “Ainda é uma iniciativa tímida, mas estamos em diálogo com as entidades e com o Ministério da Agricultura para consolidar essa inovação e fazer do PSR um indutor de boas práticas”, comenta o diretor-técnico da Apepa (Associação Paranaense das Empresas de Planejamento Agropecuário), Lucas Schauff.