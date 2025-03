A desvalorização do conhecimento técnico compromete avanço do agro em todo país

Grupo de Trabalho 1 é focado na Política Integrada de Gestão de Riscos na Agropecuária, com a definição de questões muito além do seguro rural, contemplando também a cadeia produtiva, como riscos de mercado, tecnológicos, sanitários e logísticos.

A Câmara Temática de Gestão do Risco Agropecuário foi instituída em maio do ano passado. Nela, a Apepa representa os engenheiros agrônomos, empresas de planejamento e agricultores. “Na Câmara, levamos essa visão mais de ponta, do campo, de quem está na lida diária, nas diversas plataformas de gestão de risco, envolvendo o Proagro e ZARC e outros temas”.

Em recente audiência na Comissão de Agricultura do Senado, em Brasília, o próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, admitiu que o seguro rural no Brasil é defasado e precisa de uma modernização urgente.

A Apepa e demais integrantes da GT elaboram uma proposta para melhorar o ZARC e desenvolver recursos digitais para a gestão de riscos, incluindo a criação de um modelo de inovação aberta, juntamente com o setor privado. A proposta consiste ainda em um sistema de informação centralizado para a gestão de riscos do agronegócio.

O grupo busca ainda modernizar o sistema de informações existente, objetivando a integração com os stakeholders do governo e empresas privadas para apoiar a gestão de riscos no agronegócio. Explorar e desenvolver novas ferramentas de gestão de riscos no agro, promovendo a evolução do ZARC (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) é outro desafio do GT2.

Cascavel - Mais do que recursos no orçamento, o Plano Safra precisa de mudanças significativas para atender as principais demandas da agropecuária, setor em constante expansão. Para isso, o Ministério da Agricultura tem o respaldo da Câmara Temática de Gestão do Risco Agropecuário, em que a Apepa (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário), é responsável pela coordenação do GT2 (Grupo de Trabalho 2), dedicado à Inovação Tecnológica, Científica e de Negócio.

O Grupo de Trabalho 3 é voltado à Integração Crédito e Seguro Rural, com a finalidade de propor formas de integração entre as políticas de crédito rural do mercado financeiro e de capitais com o seguro rural, visando aumentar a resiliência financeira dos produtores e melhorar o acesso a financiamentos sustentáveis.

E o Grupo de Trabalho 4 é sobre Acompanhamento e Inovações no Programa de Subvenção ao PSR (Prêmio do Seguro Rural), visando ficar atento à execução do PSR, identificando gargalos orçamentários, operacionais e tecnológicos, propondo inovações que possam otimizar a implementação do programa e expandir seu alcance entre os produtores rurais.

A Apepa coordena o GT 2 sobre Inovação Tecnológica, Científica e de Negócio, já deu início ao pré-projeto, tabulado por meio de reuniões envolvendo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), com foco no zoneamento agrícola. Na reunião com o Banco Central, o GT abordou o Proagro e encontro com as seguradoras.

O principal problema detectado é a baixa aplicação do conhecimento técnico agronômico nas operações de política de gestão de risco agropecuário”, aponta Lucas Schauff.

O Proagro, por exemplo, não tem reajuste de honorários aos profissionais há mais de cinco anos, provocando uma debandada dos peritos. A mesma situação é verificada com relação aos seguros. “Não estamos sentindo muito essa falta em virtude do pouco dano no campo, para a sorte do mercado segurador. Mas o dia que a situação for inversa, o mercado todo sofrerá a falta de profissionais para as perícias, expondo a operação a um risco moral”, aponta.

Sem profissionais capacitados, o mercado acaba recorrendo à mão de obra sem experiência e abrindo brecha inclusive para a ação de fraudadores. “Demoramos muito para mitigar esse tipo de situação. Foi preciso educação e capacitação”, comenta o diretor-técnico da Apepa.

Na opinião de Schauff, a desvalorização da informação técnica agronômica também prejudica produtores e as coberturas. “Não é usada a personalização das apólices e isso deixa o seguro mais caro e a cobertura baixa”.Outro ponto alarmante é a desobrigação de projetos técnicos para a contratação de financiamentos, ou seja, não há necessidade de um aval por parte do engenheiro agrônomo, gerando descrédito às operações.

Sobre o zoneamento agrícola, não existe uma personalização. “Dentro do mesmo município, há diferentes tipos de solo e o ZARC não leva em consideração se o produtor faz a rotação de cultura, se ele aplica calcário, práticas agronômicas essenciais para reduzir o risco da operação”, aponta Lucas Schauff. “O problema central atualmente é a desvalorização e a não aplicação do conhecimento técnico agronômico de ponta em que o Brasil é referência”.