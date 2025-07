50 anos depois da geada negra, frio relembra virada histórica na agropecuária do Paraná

Neste fim de semana gelado de julho, com termômetros marcando pouco acima de 0°C em algumas regiões do Paraná e sensação térmica ainda mais baixa devido aos ventos cortantes, é inevitável que muitos paranaenses, especialmente os do campo, sejam levados a lembrar de um inverno que entrou para a história. Há exatos 50 anos, em 18 de julho de 1975, o Paraná era atingido por uma das mais severas ondas de frio do século XX: a chamada geada negra. O fenômeno não apenas destruiu lavouras inteiras de café, mas também marcou o fim de um ciclo econômico e o início de uma transformação profunda na agricultura paranaense.

Na sexta-feira (18), os dados do Simepar revelaram que 16 cidades paranaenses tiveram o amanhecer mais frio de julho. Em Palotina, a mínima foi de 1,1°C; em Ponta Grossa, 3,1°C; e em Palmas, 3,4°C. E o frio não termina por aí: a previsão indica manhãs geladas e ensolaradas pelo menos até domingo, com temperaturas oscilando entre 5°C e 10°C nas principais regiões produtoras do Estado. Coincidentemente, as mesmas áreas que, meio século atrás, viram os cafezais virarem cinza da noite para o dia.

Quando o Paraná congelou

Na noite de 17 de julho de 1975, o então governador Jaime Canet Junior, ciente da previsão de uma onda polar intensa, ligou para o secretário da Agricultura, Paulo Carneiro, pedindo que todos os técnicos do Deral (Departamento de Economia Rural) ficassem de prontidão. Às 21h, a temperatura já despencava e o alerta virou pânico. “Lamento dizer, mas acredito que pela marcha da temperatura os cafezais terão um grande baque”, teria dito o economista Eugênio Stefanelo, então diretor do Deral.

O que se viu na manhã seguinte confirmou os piores presságios: 60% dos cafezais paranaenses estavam destruídos, afetando mais de 1,8 milhão de hectares. Era o fim de um reinado. Até então, o Paraná liderava a produção nacional de café, superando São Paulo, com 21,3 milhões de sacas, o equivalente a 64% da produção do país. Em 1975, ainda colheu 10,2 milhões de sacas, mas jamais recuperaria a liderança.

Tragédia gerou reinvenção

Com o colapso da cafeicultura, a economia agrícola paranaense precisou se reinventar. “A diversificação das culturas foi um fato importante que presenciei”, recorda Stefanelo, que mais tarde viria a ser secretário de Agricultura. A devastação abriu espaço para a expansão da soja, do milho, do trigo, da horticultura e para a modernização de cadeias como a avicultura e suinocultura, hoje dois pilares do agronegócio paranaense.

Mesmo assim, o café nunca desapareceu do mapa. Adaptado e com foco na qualidade, e não mais na quantidade, o Paraná mantém viva uma tradição centenária em regiões como o Norte Pioneiro, que conquistou reconhecimento internacional por meio de Indicações Geográficas (IGs), como as de Carlópolis e Mandaguari. A produção atual gira em torno de 718 mil sacas (43,1 mil toneladas), cultivadas em 25,4 mil hectares — uma fração do que já foi, mas com valor agregado superior.

“O produtor paranaense entendeu que não dá para competir em volume com Minas Gerais ou Espírito Santo. A saída foi investir em cafés especiais, de qualidade superior, que valem mais e contam histórias próprias”, explica Carlos Hugo Godinho, analista da cultura do café no Deral. Estima-se que até 30% da produção atual possa ser classificada como café especial, a depender da safra.

O presente de um passado gelado

Enquanto o Paraná volta a conviver com manhãs de casaco pesado, luvas e gelo sobre o gramado, o fim de semana de frio intenso de julho de 2025 serve como lembrete da vulnerabilidade climática da agricultura — e também da resiliência do campo. A previsão do Simepar indica geadas pontuais nas regiões de fundos de vale e áreas abrigadas do Centro-Sul, como Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba. Embora sem o mesmo impacto devastador de 1975, o frio ainda preocupa produtores que têm culturas sensíveis em desenvolvimento.

Segundo o meteorologista Lizandro Jacobsen, “não há risco de geada negra como há 50 anos, mas o frio intenso exige atenção, especialmente de pequenos produtores com menor capacidade de resposta”. A baixa umidade relativa do ar também é motivo de alerta. Em cidades como Londrina, Loanda e Altônia, os índices ficaram abaixo dos 30% ao longo da última semana, aumentando o risco de incêndios florestais e prejudicando a qualidade do ar.