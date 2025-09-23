44ª Expovel terá portões abertos para shows de renome nacional

Cascavel e Paraná - Pela primeira vez em mais de quatro décadas, a Expovel terá entrada gratuita. De 5 a 9 de novembro, o Parque de Exposições Celso Garcia Cid recebe shows, rodeios, exposições de animais e gastronomia sem cobrança de ingressos. A expectativa é de recorde de público, com mais de 100 mil visitantes em cinco dias.
O lançamento oficial ocorreu em café da manhã à imprensa, com presença do prefeito de Cascavel, Renato Silva, secretários municipais e o presidente da Cohavel, Beto Guilherme. “A Expovel sempre projetou Cascavel. Agora, com o apoio da Câmara e dos deputados, conseguimos viabilizar recursos via Secult para oferecer shows gratuitos. É possível, e vamos fazer com zelo e planejamento”, disse o prefeito.
A secretária de Desenvolvimento Econômico, Margarida Carneiro, destacou o impacto no município: “A Expovel movimenta a economia, o agro, o lazer e, agora com entrada gratuita, possibilita que toda a população participe.” A expectativa é atrair cerca de 20 mil pessoas por dia.
A abertura ocorre em 5 de novembro. No dia 6, João Bosco & Vinícius comandam o show de abertura do rodeio. No dia 7, é a vez de Zé Neto & Cristiano. No sábado, 8, sobem ao palco Hugo & Guilherme e Rafa & Junior. O encerramento, no dia 9, terá show infantil com Nicolas Netto e a final do rodeio.
Na 44ª edição, a feira mantém o tripé tradição, negócios e lazer. “A Expovel é a união perfeita de agro, cultura e entretenimento. Teremos atrações para todos os gostos”, afirma o presidente da SRO, Devair Bortolato, o Peninha.
A programação contempla leilões, provas equestres, exposições, feira tecnológica, estandes de comércio e indústria e circuito gastronômico regional. Destaque para as disputas de Três Tambores e o rodeio, com final no domingo. Crianças e adultos terão ainda parque de diversões e a Fazendinha, parceria com a Univel. Interessados em expor podem contatar o WhatsApp (45) 99804-9097.
Uma história de crescimento
Criada em 1980, ainda como Expoeste, a feira nasceu na Fazenda Mocotó, com 550 cabeças de gado leiloadas. Já em 1981, movimentava mais de 60 milhões de cruzeiros com quase 900 animais. Em 1983, mudou-se para o Parque Celso Garcia Cid, inaugurado com grande estrutura para shows e exposições. O nome homenageia o pecuarista pioneiro que trouxe a raça Nelore da Índia para o Brasil.
Em 1997, ganhou status internacional, recebendo delegações do Canadá e da América do Sul interessadas no avanço genético da região. Naquele ano, recebeu 300 mil pessoas e 350 expositores. Desde então, consolidou-se como espaço de intercâmbio técnico, cultural e científico, sem perder o caráter familiar.
Evento para a família
Nos últimos anos, a Expovel tem reunido mais de 100 mil visitantes em cinco dias. Os shows artísticos e o julgamento de bovinos e ovinos são marcas registradas, reforçando a excelência genética regional.
Em 2025, a gratuidade da entrada torna o evento ainda mais democrático, aproximando população do campo e da cidade. Mais do que uma exposição, a Expovel é símbolo do espírito pioneiro de Cascavel: uma tradição que se renova ano após ano, mantendo viva a essência que a transformou em um dos maiores eventos do Paraná.