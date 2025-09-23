44ª Expovel terá portões abertos para shows de renome nacional

Cascavel e Paraná - Pela primeira vez em mais de quatro décadas, a Expovel terá entrada gratuita. De 5 a 9 de novembro, o Parque de Exposições Celso Garcia Cid recebe shows, rodeios, exposições de animais e gastronomia sem cobrança de ingressos. A expectativa é de recorde de público, com mais de 100 mil visitantes em cinco dias.

O lançamento oficial ocorreu em café da manhã à imprensa, com presença do prefeito de Cascavel, Renato Silva, secretários municipais e o presidente da Cohavel, Beto Guilherme. “A Expovel sempre projetou Cascavel. Agora, com o apoio da Câmara e dos deputados, conseguimos viabilizar recursos via Secult para oferecer shows gratuitos. É possível, e vamos fazer com zelo e planejamento”, disse o prefeito.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Margarida Carneiro, destacou o impacto no município: “A Expovel movimenta a economia, o agro, o lazer e, agora com entrada gratuita, possibilita que toda a população participe.” A expectativa é atrair cerca de 20 mil pessoas por dia.

A abertura ocorre em 5 de novembro. No dia 6, João Bosco & Vinícius comandam o show de abertura do rodeio. No dia 7, é a vez de Zé Neto & Cristiano. No sábado, 8, sobem ao palco Hugo & Guilherme e Rafa & Junior. O encerramento, no dia 9, terá show infantil com Nicolas Netto e a final do rodeio.

Na 44ª edição, a feira mantém o tripé tradição, negócios e lazer. “A Expovel é a união perfeita de agro, cultura e entretenimento. Teremos atrações para todos os gostos”, afirma o presidente da SRO, Devair Bortolato, o Peninha.