320 mil mudas de flores dão cor e beleza ao parque do Show Rural

Cascavel - O paisagismo é uma das grandes atrações do Show Rural Coopavel, que chega à sua 38ª edição consolidado como um dos três maiores eventos técnicos do agronegócio mundial. Muito além de embelezar o parque, o trabalho transforma a área do evento em um verdadeiro cartão-postal, capaz de encantar visitantes de todas as regiões do Brasil e do exterior.

Para alcançar esse resultado, centenas de milhares de mudas são cultivadas ao longo do ano e zelosamente cuidadas, desde a preparação, plantio e manutenção para que estejam no melhor de sua forma durante os cinco dias da mostra de tecnologia. Para a 38ª edição foram cultivadas 320 mil mudas, que ganham forma em canteiros planejados com antecedência, estudo técnico e atenção minuciosa aos detalhes. Busca-se criar ambientes harmoniosos, com imensos tapetes coloridos, desenhos geométricos e figuras que unem estética, informação e conscientização ambiental.

Um dos destaques, de 9 a 13 de fevereiro, estará no paisagismo em frente à caixa d’água do parque. Neste ano, o espaço vai representar os continentes e informar o percentual de áreas florestais preservadas em cada um deles. A América do Sul ganha evidência, especialmente o Brasil, que se destaca por manter cerca de 60% do seu território preservado, reforçando a importância da conservação ambiental aliada à produção agropecuária sustentável.

Todo o trabalho, há anos, é orquestrado com sucesso por uma sintonia fina entre os engenheiros agrônomos Vania Baratto e Silvestre Pietroski, monitores de paisagismo do Show Rural. A harmonia entre conhecimento técnico, sensibilidade estética e experiência prática é um dos fatores que fazem do paisagismo do Show Rural Coopavel um dos destaques mais apreciados do evento, comenta o coordenador-geral, o engenheiro agrônomo Rogério Rizzardi. “Somos muito gratos aos dois e a toda a equipe que se supera a cada ano”, afirma ele.