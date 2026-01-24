A Secretaria Municipal de Agricultura entregou na manhã desta sexta-feira (23), quatro tratores agrícolas para associações e cooperativas da agricultura familiar do Município. O investimento é de R$ 1.040.000,00, viabilizado por meio de Transferências Especiais do Governo Federal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Nelsinho Padovani. A entrega ocorreu na sede da secretariano Parque de Exposições Celso Garcia Cid.
Foram contempladas as associações e cooperativas Copcraf, Bom Sucesso, Cores da Terra e APPSALU – São Luiz, beneficiando diretamente mais de 150 famílias de produtores rurais. As entidades atuam na comercialização de alimentos por meio de programas como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar), o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), a Feira do Pequeno Produtor Rural e o comércio local.
Durante a entrega, o prefeito Renato Silva lembrou que os equipamentos representam mais eficiência e qualidade de vida para os produtores rurais. “Esses tratores fazem diferença direta na produção e na rotina das famílias. São ferramentas que facilitam o trabalho, aumentam a capacidade produtiva e garantem mais dignidade para quem vive da agricultura”, disse ele.
Fortalecimento
O deputado federal Nelsinho Padovani destacou que o acesso à tecnologia é fundamental para o fortalecimento da produção rural. Segundo ele, o apoio aos pequenos produtores permite ampliar a produtividade e garantir a permanência das famílias no campo. “A agricultura só tem sucesso quando tem tecnologia. Essas máquinas possibilitam que agricultores que não teriam condições de adquirir um trator individualmente possam utilizá-lo por meio das associações. Isso gera produção, gera riqueza e fortalece o homem no campo”. salientou.
O secretário municipal de Agricultura e de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, reforçou que o investimento atende cooperativas formadas por agricultores familiares que abastecem a cidade. “São equipamentos destinados a quem produz alimentos para a população, inclusive para a merenda escolar. Esse apoio garante mais eficiência, segurança e melhores condições de trabalho no campo”, frisou.
Representando os produtores beneficiados, Valsir Zanini, da Associação dos Pequenos Produtores de São Luiz e Bruno Fernando Galon, presidente da cooperativa Cores da Terra, destacaram que a mecanização contribui para ampliar a produção e incentivar a permanência das famílias no meio rural. Segundo eles, os tratores reduzem o trabalho pesado, aumentam a renda e criam condições para que os jovens permaneçam ou retornem às propriedades.