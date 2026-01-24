A Secretaria Municipal de Agricultura entregou na manhã desta sexta-feira (23), quatro tratores agrícolas para associações e cooperativas da agricultura familiar do Município. O investimento é de R$ 1.040.000,00, viabilizado por meio de Transferências Especiais do Governo Federal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Nelsinho Padovani. A entrega ocorreu na sede da secretariano Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

Foram contempladas as associações e cooperativas Copcraf, Bom Sucesso, Cores da Terra e APPSALU – São Luiz, beneficiando diretamente mais de 150 famílias de produtores rurais. As entidades atuam na comercialização de alimentos por meio de programas como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar), o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), a Feira do Pequeno Produtor Rural e o comércio local.

Durante a entrega, o prefeito Renato Silva lembrou que os equipamentos representam mais eficiência e qualidade de vida para os produtores rurais. “Esses tratores fazem diferença direta na produção e na rotina das famílias. São ferramentas que facilitam o trabalho, aumentam a capacidade produtiva e garantem mais dignidade para quem vive da agricultura”, disse ele.