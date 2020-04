Novo decreto libera celebrações religiosas, shoppings, rodoviária e outros serviços em Cascavel

Em novo decreto que será publicado nesta segunda-feira e passa vigorar na quarta 22 de abril, após o feriado, Cascavel libera atividades religiosas, funcionamento de shoppings e empresas do ramo alimentício, transporte coletivo com 50% da capacidade, reabertura do terminal rodoviário do municípios e outros serviços.

Cascavel chegou a determinar o fechamento de todo o comércio. No entanto, de acordo com a administração, convicta da colaboração dos cascavelenses tem flexibilizado essas medidas e por isso o novo decreto prevê a ampliação de estabelecimentos abertos.

A decisão foi tomada pelo prefeito Leonaldo Paranhos com o amparo das sugestões do COE (Centro de Operações de Emergência). “O problema não é trabalhar. Só que tem que trabalhar com responsabilidade”, alerta o chefe do executivo municipal. Dentre os lugares que poderão abrir, seguindo restrições e todas as medidas preventivas previstas para cada nicho de mercado, estão shoppings centers – exceto a área a alimentação -, oficinas mecânicas, estacionamento de veículos e atividades religiosas; como missas e cultos com horário das 6h às 20h. Hipermercados, supermercados, mercados, padarias, lojas de conveniências e as lojas de alimentos em geral seguem podendo atender 7h às 20h. Para as lojas de conveniências o horário estipulado é das 6h às 20h. Vale destacar que o Toque de Recolher das 21h às 6h continua valendo em todo o Município e o uso de máscaras.

Confira o documento na íntegra.