Guaíra confirma mais 6 casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Guaíra confirmou neste domingo (19) mais 6 casos positivos para o Covid-19. De acordo com a equipe, os pacientes são do mesmo grupo familiar, estão em quarentena e seguem sendo monitorados. Com mais essas confirmações o município soma nove casos da doença e um óbito.

Na terça-feira (14) a Vigilância Sanitária iniciou a busca ativa das pessoas que tiveram contato com o paciente que veio a óbito, um homem com 52 anos, pertencente ao grupo de risco com diabetes e hipertensão, determinando por ofício que entrassem em quarentena de 14 dias. Na última quarta-feira (15) foi realizada a coleta de material biológico de 14 familiares que estiveram em contato mais próximo do paciente. As demais pessoas que tiveram contato com a vítima ou com pessoas do seu núcleo familiar estão sendo monitoradas pela equipe conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Além dos seis confirmados, existem ainda outros seis em investigação.

O Coordenador da Vigilância Sanitária, Júlio Cesar, alerta a população sobre a situação na qual o município se encontra, “É hora de redobrar os cuidados de prevenção. Devemos estar ainda mais atentos aos sintomas, e, principalmente, seguir as medidas de distanciamento social, lavar constantemente as mãos e utilizar máscaras. Essa é a nossa realidade agora”, ressalta.

O Secretário de Saúde, Marcos Rigolon, informa que novas coletas estão sendo feitas e que os dados poderão ser atualizados a qualquer momento, “Todos devem ficar em quarentena, se houver algum sinal de sintomas associados ao COVID-19, como falta de ar e dores de garganta, ligue para (44)3642- 8687, a equipe estará realizando as devidas orientações”, finaliza.

Confira o boletim:

Casos em monitoramento: 167

Casos liberados da quarentena: 60

Casos em investigação: 6

Casos descartados: 24

Casos positivos: 9

Casos recuperados: 2

óbito: 1

Se esteve em contato com algum caso positivo ou apresenta sintomas da doença, fique em quarentena! Entre em contato pelo telefone 3642-8687, para receber as devidas orientações.

É de extrema importância o entendimento de toda população e, principalmente, dos familiares de pessoas que se encaixem nos grupos de risco, a família é responsável por garantir a segurança e impedirem a circulação dessas pessoas, mantendo-as em casa, uma vez que a combinação entre diversas doenças crônicas como diabetes e o Covid-19 venham a ser fatais.

Ações estratégicas de contingenciamento

O Prefeito Heraldo Trento ressaltou que, apesar do Decreto 106/2020 sobre a reabertura do comércio ainda estar em vigor, as regras serão muito mais rígidas para o funcionamento dos estabelecimentos.

As fiscalizações no comércio começarão a ser intensificadas ainda mais a partir da próxima semana. Os estabelecimentos que não estiverem de acordo com as normas sanitárias serão impedidos de atuarem. Então, empresários e comerciantes devem se adaptar o quanto antes a esta nova realidade, adquirindo todos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) tomando as medidas preventivas para que continuem em funcionamento.

O Uso massivo de máscaras também foi adotado pelo município no dia 17 em publicação pelo Decreto 116/2020, dispondo as medidas que proíbem a entrada em qualquer pessoa em qualquer ambiente sem o uso de máscara.

A Barreira Sanitária é outra medida adotada por meio do Decreto 118/2020 para evitar que possíveis casos importados entrem na cidade, monitorando a entrada e saída de veículos. As barreiras já estão instaladas próximo ao estádio Ney Braga e perto da Ponte Ayrton Senna.