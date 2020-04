Defesa Civil entrega 11.800 litros de álcool, máscaras e donativos

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil entregou 11.800 litros de álcool, máscaras e donativos para o enfrentamento ao covid-19, na semana passada, em diferentes regiões do Paraná. Também atuou no apoio logístico para transporte de materiais a hospitais ou para confecção de equipamentos de segurança.

Os moradores da Ilha do Mel, em Paranaguá, receberam 200 cestas básicas, no sábado (18). A entrega foi realizada a partir do direcionamento da primeira-dama, Luciana Saito Massa, e da Superintendência Geral de Ação Solidária. A entrega foi realizada em conjunto com a Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social (Sudis).

SEGURANÇA – Máscaras tipo face shield, confeccionadas pelas universidades estaduais, foram direcionadas a hospitais, para a proteção dos profissionais de saúde. As máscaras foram recebidas pela Defesa Civil por meio da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A Defesa Civil Estadual também transportou de 3.500 litros de álcool líquido 70% do Departamento Acadêmico de Química e Biologia (DAQBI), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) para a Secretaria de Estado da Saúde, auxiliando a atuação dos profissionais de saúde do Estado.

TRANSPORTE – A Defesa Civil auxiliou no transporte de respiradores doados à Secretaria de Estado da Saúde, de São Paulo a Curitiba. Os veículos do Centro Logístico da Defesa Civil também entregaram matéria-prima nas penitenciárias para a produção de máscaras faciais. A população prisional também está atuando na produção desses produtos de proteção para os profissionais de saúde.

DOAÇÕES – As doações continuam sendo recebidas para serem distribuídas às instituições em atuação contra o coronavírus e para a população mais vulnerável. Clique aqui e saiba o que e como doar.

Veja abaixo as instituições atendidas:

Curitiba

Hospital Erasto Gaertner

Hospital Angelina Caron

Hospital Pequeno Príncipe

Hospital de Clínicas de Curitiba

Hospital Nossa Senhora das Graças

Hospital do Trabalhador

Secretaria de Estado do Trabalho, Justiça e Família

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Tribunal Regional do Trabalho

Guarapuava

Hospital São Vicente de Paula

Cascavel

Coopavel – a Cooperativa fará a distribuição para os hospitais e asilos da região.

Litoral

Ilha do Mel – moradores