Debates online vão abordar desafios e oportunidades pós-coronavírus

A primeira conversa será nesta segunda-feira (20), sobre o impacto da crise no consumo e os hábitos das pessoas. Os bate-papos, mediados por profissionais do Governo do Estado, acontecem ao longo da próxima semana, de 20 a 24 de abril, e serão transmitidos ao vivo pela internet. Os debatedores vão apresentar temas relacionados ao futuro da economia, mobilidade, alimentação, consumo, saúde e entretenimento.

Segundo Henrique Domakoski, superintendente de Inovação do Paraná, a proposta é levantar alternativas de como a população pode reagir e se adaptar. “Algumas mudanças que se esperam ver nos próximos meses, ou anos, como consequência da Covid-19 podem parecer incertas. Então precisamos entender o contexto atual para identificar desafios e saber como conduzir esse novo normal”, diz.

Os bate-papos serão abertos ao público, e os conteúdos também poderão ajudar os participantes do hackathon a compreenderem mais a fundo os desafios das áreas, para que possam propor soluções mais assertivas durante a competição online.

INSCRIÇÕES – Para acompanhar os bate-papos online, basta fazer a inscrição gratuita pelo site hackpelofuturo.com.br/#talks. As transmissões irão ocorrer todos os dias da próxima semana, sempre das 19h às 20h30.

CRONOGRAMA E CONVIDADOS

Dia 20/04

COMO A CRISE AFETOU O CONSUMO E MUDOU OS HÁBITOS DAS PESSOAS?

Mediador: Henrique Domakoski, superintendente de Inovação do Paraná.

Robson Privado I Madeira Madeira

O impacto nas vendas online. Produtos de alta demanda e adequações no e-commerce.

Beto Madalosso I Tutano Gastronomia

Novo relacionamento com alimentação. Novas formas de atendimento, preparo e produção.

Andrea Sorgenfrei I Gazeta do Povo

As histórias do dia a dia. Como as cidades estão vivendo uma nova realidade.

Dia 21/04

MOBILIDADE URBANA PÓS PANDEMIA

Mediadora: Marcela Lachowski, Dev. de Negócios & Relação Corporativa em JUPTER

Flávio Tavares | Welcome Tomorrow Mobility Conference

As cidades do futuro. Novos modelos de deslocamento.

Silvia Barcik | Renault do Brasil

As empresas automobilísticas do futuro. Um novo relacionamento com o transporte.

Bruno Montejorge | Ifood

O novo delivery de experiências. Negócios se aderindo ao mercado de entregas.

Dia 22/04

FUTURO DA SAÚDE PÓS-CORONAVÍRUS

Mediador: Nestor Werner Junior, diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde/PR

Marcus Figueredo | Hi Technologies

A relação entre saúde e tecnologia. O futuro da pandemia.

Caroline Cavet | Caroline Cavet Advocacia

A base jurídica da telemedicina. Um novo relacionamento entre médico e paciente.

Dia 23/04

FUTURO DO ENTRETENIMENTO PÓS-CORONAVÍRUS

Mediadora: Ilana Lerner, diretora da Biblioteca Pública do Paraná

Giovana Alcântara | Kantar Ibope Media

Os impactos e as mudanças no comportamento da sociedade.

Felipe Guerra | Jaime Lerner Arquitetos Associados

Preparando as cidades. Reconfiguração dos espaços e áreas públicas.

Leandro Knopfholz | Diretor de Ação Cultural da Fundação Cultural de Curitiba

Culturas emergentes em novos formatos. Novas expressões da cultura digital.

Dia 24/04

TENDÊNCIAS DO MERCADO

Mediador: Gian Rocco, assessor de Inovação da Celepar

Luana Toniolo | TROC

O consumo consciente. Novas oportunidades de emprego.

Michel Costa | Diretor Founder Institute

Investimentos em novos negócios. Empresas e startups do futuro.

Fabio Araujo | Brain Inteligência Estratégica

Tendências do mercado de bens de consumo. Um novo consumidor com novas necessidades.