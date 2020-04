BOLETIM COVID-19: Paraná já tem 419 pacientes recuperados

O número de casos de covid-19 no Paraná aumentou para 1.007 confirmações nesta segunda-feira (20). Nas últimas 24 horas, foram confirmados 19 casos. Do total, 419 pacientes já estão recuperados, sendo 230 do interior e 189 da capital. Os dados de Curitiba são referentes ao dia 18 de abril. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam 59 pacientes residentes no interior do estado recuperados da covid-19 a mais que a última planilha, divulgada na sexta-feira. Do total, 116 casos são de pacientes do sexo feminino, representando 50,4%, e 114 do sexo masculino, 49,6%.

As faixas etárias registradas que apresentam mais casos de recuperação são de 30 a 39 anos, com 69 pessoas liberadas de tratamento da doença, e de 40 a 49 anos, com 50 recuperados. A planilha aponta pacientes recuperados na faixa de 10 meses a mais de 90 anos.

As Regionais de Saúde que registram maior número de pessoas recuperadas são: 17ª Regional de Londrina, com 54; 15ª Regional de Maringá com 27, cidades da 2ª Regional Metropolitana, também com 27, e a 9ª regional de Foz do Iguaçu, com 24 pacientes recuperados.

CASOS NOVOS – Há 40 dias, em 12 de março, o Paraná registrava os primeiros seis casos. De lá para agora a doença levou à morte 51 pessoas e no total 1.007 moradores do estado têm o diagnóstico de Covid-19 confirmado laboratorialmente.

105 municípios paranaenses já registram ao menos um caso de Covid-19 confirmado. Curitiba tem 369 casos, 36,64% do total de casos do Paraná. Londrina já confirmou 94 pacientes com a doença e Cascavel está com 64 e Maringá 41 registros positivos para o SARS-CoV-2. Os demais 439 casos estão em 101 municípios do Estado.

Os óbitos foram registrados em 24 municípios, sendo Curitiba com a maior quantidade: 9 mortes em decorrência da Covid-19. Londrina teve sete mortes, Maringá cinco e Campo Mourão quatro, todas em consequência da doença. Outros 20 municípios somam 26 ocorrências.

ATUALIZAÇÃO – O paciente do sexo masculino que foi a óbito residia em Santa Mônica, tinha 85 anos e estava internado em Paranavaí. As 19 confirmações desta segunda-feira (20) foram registradas nos municípios: Apucarana (1), Curitiba (9), Fazenda Rio Grande (1), Ibiporã (1), Jacarezinho (1), Londrina (2), Pato Branco (1), Pinhal de São Bento (1), Telêmaco Borba (1) e Umuarama (1).

Observações: Um caso confirmado de Curitiba foi transferido para Campo Largo. Um caso confirmado de São Paulo foi transferido para Curitiba.

Consulte o informe completo clicando aqui.